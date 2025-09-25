Haberler

Kübra Beril Culfa, Anadolu Karate Ligi'nde Üçüncülük Elde Etti

Kübra Beril Culfa, Anadolu Karate Ligi'nde Üçüncülük Elde Etti
Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa, Anadolu Karate Ligi'nde 2013 bayanlar kategorisi 40 kiloda üçüncülük başarısıyla dikkatleri üzerine çekti ve Bilecik'e madalya gururu yaşattı.

8 ilden 56 kulüp ve 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Karate Ligi'nde Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa, 2013 bayanlar kategorisi 40 kiloda üçüncülük elde etti. Müsabakada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, Bilecik'e madalya gururu yaşattı. Başarısıyla gelecek için umut veren Kübra Beril Culfa, antrenörü Akif Doğan ile birlikte büyük takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Kübra Beril Culfa'yı ve antrenörümüz Akif Doğan'ı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

