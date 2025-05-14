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Kriz Döneminde Şirket Yönetimi ve Marka Yönetimi Konferansı Düzenlendi

Kriz Döneminde Şirket Yönetimi ve Marka Yönetimi Konferansı Düzenlendi
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Eskişehir Sanayi Odası ve TÜGİAD iş birliğinde gerçekleştirilen konferansta, kriz döneminde şirket yöneticilerinin borçları ve vergisel sorumlulukları ile marka yönetimi ele alındı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) iş birliğinde 'Kriz Döneminde Şirketlerin, Yöneticilerinin Şirket Borçları ile Vergisel Sorumluluğu ve Şirketlerin Kriz Döneminde Marka Yönetimi' başlıklı konferans düzenlendi.

Konferans, 2 oturumda ESO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TÜGİAD Başkanı Av. Dr. Ali Önal'ın üstlendiği konferansta, Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfidan Barış ve Centrum YMM Ortağı Adem Bilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kriz döneminde şirket yöneticilerinin sorumlulukları ve marka değerinin korunması gibi önemli konuların ele alındığı etkinlik, iş dünyası temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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