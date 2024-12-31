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Kripto Para Dolandırıcısı Do Kwon, ABD'ye İade Edildi

Kripto Para Dolandırıcısı Do Kwon, ABD'ye İade Edildi
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Karadağ, dolandırıcılıkla suçlanan kripto para şirketi kurucusu Güney Kore vatandaşı Do Kwon'u ABD'ye iade etti. Do Kwon, en az 40 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanıyor ve ABD mahkemesinde yargılanacak.

Karadağ, dolandırıcılıkla suçlanan kripto para şirketi kurucusu Güney Kore vatandaşı Do Kwon'u ABD'ye iade etti.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 2023'te yakalanan ve en az 40 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla ABD ve Güney Kore tarafından aranan Do Kwon, bu sabah Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic'in kararıyla ABD'ye iade edildi. Karadağ polisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Do Kwon, bugün, 31 Aralık 2024 tarihinde, Karadağ Adalet Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza davasının görülmesi amacıyla Amerikan kolluk kuvvetleri ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına teslim edilmiştir" denildi.

Karadağ Yüksek Mahkemesi, ağustos ayında Do Kwon'un iadesi için gerekli şartların mevcut olduğuna hükmetmiş ve hangi ülkeye iade edileceğine ilişkin kararın Adalet Bakanlığı tarafından verilmesine hükmetmişti. Do'nun avukatı yüksek mahkemenin kararına itiraz etmiş, Karadağ Anayasa Mahkemesi ise itirazı reddetmişti.

ABD ve Güney Kore'de suçlanmıştı

"Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi olan Terraform Labs şirketinin kurucusu ve eski CEO'su olan Do, nisan ayında New York'taki bir mahkeme tarafından yatırımcıları dolandırarak yaklaşık 40 milyar dolar kayba neden olmaktan suçlu bulunmuştu. ABD'de gıyabında yargılanan Do Güney Koreli yetkililer tarafından da dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Şirket tarafından geliştirilen ve 1 dolarlık sabit bir fiyata sahip olmak üzere tasarlanmış bir "stablecoin" olan "TerraUSD", 2022 yılı mayıs ayında çökerek kripto para piyasalarını altüst etmişti. Kwon, kırmızı bültenle aranırken 2023 yılı mart ayında Karadağ'daki Podgoritsa Havalimanı'nda sahte belgelerle yakalanarak tutuklanmıştı. İş ortağı Han Chang-joon ile Dubai'ye gitmeye çalışırken yakalanan Do, Karadağ mahkemesi tarafından sahte pasaport kullanma suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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