Köylüler Kamulaştırmaya Karşı Eylem Düzenledi

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Şembuk köyünde Belen- Antakya tünel projesi için çok sayıda tapulu mülk arazinin bir sene önce resmi olmayan şekilde kamulaştırılmasını protesto eden köylüler eylem yaptı.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Şembuk köyünde Belen- Antakya tünel projesi için çok sayıda tapulu mülk arazinin bir sene önce resmi olmayan şekilde kamulaştırıldığını, ödemelerini almadıklarını söyleyen köylüler şantiye yolunu kapatarak bugün eylem yaptı. Jandarmanın müdahale ettiği eylem, Kaymakamlıktan yetkilinin gelmesiyle son buldu.

Kamulaştırılan arazileri içi eylem yapan köylüler ile konuşan yetkili, "Tabii ki arazileriniz, evleriniz önemli ama devlete feda olsun. Her şey bu memleket için yapılıyor. Bakın bu 25 milyarlık bir proje hazineden bu zamana kadar açıklanan en büyük bütçedir. Yani mükemmel bir iş yapılıyor. Yeni parayla 25 milyarlık bir proje. Buradaki iş durmayacak niye bu iş devletin işi. Kağıt yok diyorsunuz ya sonuçta devlet gelmiş. Ama siz de haklısınız çözmeye çalışacağız ama yol durdurdum böyle bir şey olmaz diye konuştu.

Arazisi kamulaştırılan yurttaş: "Sizin yeriniz söküldü, aç mısınız diye soran olmadı"

Arazisi kamulaştırılan köy sakini ise "Biz bir yıldır buradan hiç ürün alamadık. Benim görevim var, ben çalışıyorum ama çalışmayan arkadaşlar da var. Ağaçlar sökülmüş vaziyette. 90 kilo yağ alıyordum. Ben şimdi çoluğuma çocuğuma ne yedireceğim sordunuz mu hiç? Sizin yeriniz söküldü kardeşim mağduriyetiniz nedir, aç mısınız tok musunuz sordunuz mu? Depremzedeyim, evim yıkıldı, evim yok, yerim yok. Antakya'da barakada yaşıyorum. Buradan bir gelirim olacaktı çocuğumun hayatını idame ettirecektim. Oraya gidiyorsunuz kapı kapanıyor buraya gidiyorsunuz kapı kapanıyor. Bizim muhatabımız şu an şantiye yetkilisi şantiye yetkilisi de bizim arazimizi gasp etmiş, resmi olarak da bir evrak yok" dedi.

Kaymakamlık yetkilisi: "Ödemesi yapılmayan bir tek siz değilsiniz, devlet hepimizin devleti"

Kaymakamlık yetkilisi son olarak şunları söyledi: "Şantiye yetkilisi buraya tek başına mı geldi? Karayolları Müdürlüğünde ihale sonucu geliyor. Dolayısıyla onlar geldiğinde kafasına göre gelmiş değil. Onun dışında sizin bu durumunuzdan haberdar değil değiliz. Haberdarız. Memlekette onlarca kamulaşan yer var, köy evi yapılıyor birçok şey yapılıyor. Devlet bunların parasının hepsini bir şekilde ödeyecek, bunu da takip ediyoruz. Ödenmeyen memlekette bir tek sen değilsin. Ne yapalım devlet hepimizin devleti."