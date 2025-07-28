Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya Ziyaretler Devam Ediyor

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya Ziyaretler Devam Ediyor
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Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, göreve başlamasının ardından yaptığı hayırlı olsun ziyaretleriyle tanınırken, genç sporcularla buluşarak antrenmanlarına katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya hayırlı olsun ziyaretleri hız kesmeden sürüyor.

Köyceğiz'de 09 temmuz tarihinde göreve başlayan Kaymakam Mert Mumcu misafirleri ağırlıyor, iadei ziyaretlerde bulunuyor. Köyceğiz'i tanımak için saha ziyaretlerine de devam eden Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezinde Türkiye Şampiyonasına hazırlanan 11-16 yaş kano sporcularının hafta sonu antrenmanına katılarak, sporcularla kano yaptı. Kaymakam Kumcu'ya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli ve Kano Antrenörü Yağmur Özcan eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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