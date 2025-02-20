Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Köyceğiz'in Nüfusu 2024'te 540 Kişi Artarak 41 Bin 205'e Ulaştı

Köyceğiz'in Nüfusu 2024'te 540 Kişi Artarak 41 Bin 205'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 2024 yılı itibarıyla nüfusunu 540 kişi artırarak 41 bin 205 kişiye ulaşmış durumda. Gelişim Mahallesi en kalabalık mahalle olarak öne çıkarken, ilçede 184 doğum ve 122 vefat kaydedildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin nüfusunda bir önceki yıla göre artış meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Köyceğiz ilçesinin 2024 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre 540 kişi artarak 41 bin 205 oldu. Köyceğiz'in en kalabalık mahallesi 4 bin 128 kişi ile Gelişim Mahallesi, 3 bin 313 kişi ile Gülpınar Mahallesi, 2 bin 835 kişi ile Yeni Mahalle olurken, 2 bin 491 kişi ile Ulucami Mahallesi oldu. Köyceğiz'in toplam merkez nüfusu 12 bin 767 olarak gerçekleşti. Köyceğiz'de 2024 yılında 184 doğum oldu. 122 kişi vefat etti. 295 çift evlenirken, 136 çift boşandı. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerde büyük artış yaşandı. Buna göre; TCKK 5 bin 728, Nüfus Kayıt Örneği 1804, Adres Beyanı 2 bin 122, Yerleşim Yeri Belgesi 2 bin 376, Yabancı evlilik 4, Yabancı doğum 5, Yabancı ölüm 2, Sürücü Belgesi Yenileme 3 bin 279, Pasaport 1126 kişi ile ilgili işlem gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
img

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
img

Şampiyonlar Ligi'nde penaltı kaçıran yıldız futbolcuya soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.