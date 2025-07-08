KOSKEM Ekipleri Kocaeli Sahillerinde 202 Kişiyi Boğulma Tehlikesinden Kurtardı

KOSKEM Ekipleri Kocaeli Sahillerinde 202 Kişiyi Boğulma Tehlikesinden Kurtardı
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Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), bir haftada 202 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtararak, sezon başından bu yana kurtarılan toplam kişi sayısını 416'ya çıkardı. Ekipler, tatilcilerin güvenliği için 7/24 görev yapıyor.

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, bir haftada 202 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı; sezon başından bu yana toplam sayı 416'ya ulaştı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma vakalarına karşı 7/24 görev başında. Denizde ve karada görev yapan tam donanımlı ekipler, tatilcilerin güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor.

KOSKEM ekipleri, 30 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalarda, farklı sahil bölgelerinde toplam 202 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan yoğunluk, sahillerdeki güvenlik önlemlerini daha da önemli hale getirirken, KOSKEM'in hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde birçok can kaybının önüne geçildi. Sezon başından bu yana kurtarılan kişi sayısı ise 416'ya ulaştı.

En fazla müdahale 66 kişiyle Cebeci sahilinde gerçekleşirken, Kumcağız sahilinde 52, Kerpe'de 23, Bağırganlı'da 17, Sarısu'da 10, Seyrek'te 8, Bayramoğlu'nda 6, Darıca ve Kovanağzı'nda 5'er, Karamürsel'de 4, Miço ve Ereğli sahillerinde ise 2'şer kurtarma olayı kaydedildi. Ayrıca görev alanı dışında da 2 vatandaşa müdahale edildi.

Sadece boğulma vakalarıyla sınırlı kalmayan KOSKEM ekipleri, aynı hafta içinde 28 vatandaşa da sağlık ekipleri aracılığıyla ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi. Güneş çarpması, kesik, burkulma ve benzeri durumlara karşı sahillerde görev yapan sağlık personeli de hızlı refleksleriyle dikkat çekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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