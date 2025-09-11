Köşk'te Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonu ile Ilıdağ İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve resim boyama etkinliği düzenledi.
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Gürel öğrencilere hediyelerini dağıttıkları sonra bir süre öğrencilerle sohbet ettiler, birlikte resim boyama etkinliği yaptılar. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ziyaret programı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada "Ilıdağ İlkokulu ve Ortaokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye ettik ve başarılar diledik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
