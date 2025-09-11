Köşk'te Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla Ilıdağ İlköğretim Okul öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Gürel öğrencilere hediyelerini dağıttıkları sonra bir süre öğrencilerle sohbet ettiler, birlikte resim boyama etkinliği yaptılar. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ziyaret programı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada "Ilıdağ İlkokulu ve Ortaokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye ettik ve başarılar diledik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN