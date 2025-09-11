Haberler

Köşk'te Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı

Köşk'te Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonu ile Ilıdağ İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve resim boyama etkinliği düzenledi.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla Ilıdağ İlköğretim Okul öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Gürel öğrencilere hediyelerini dağıttıkları sonra bir süre öğrencilerle sohbet ettiler, birlikte resim boyama etkinliği yaptılar. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ziyaret programı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada "Ilıdağ İlkokulu ve Ortaokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye ettik ve başarılar diledik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaatçılığı bırakıp bu işe girdi, gramından on binlerce dolar kazanacak

İnşaatçılığı bırakıp bu işe girdi, gramından 12 bin dolar kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.