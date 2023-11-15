Konyaaltı'nda Okullar Boyanıyor

Konyaaltı Belediyesi, ara tatil sürecinde okullarda boyama ve bakım-onarım çalışmaları yapıyor. Belediye ekipleri son olarak da Bedriye Bileydi İlkokulu ve Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu’nda dış cephesini boyuyor.

Konyaaltı Belediyesi, ara tatil sürecinde okullarda boyama ve bakım-onarım çalışmaları yapıyor. Belediye ekipleri son olarak da Bedriye Bileydi İlkokulu ve Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu'nda dış cephesini boyuyor.

Konyaaltı Belediyesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilinde, ilçede bulunan okullarda bakım-onarım, dış cephe boyama çalışmaları yapıyor. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri son olarak Bedriye Bileydi İlkokulu ve Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu'nda dış cephe boyamasını yapıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ara tatilde ilçede bulunan okullarda tadilat bakım-onarım, boyama gibi çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Ara tatilde ilçemizde bakım-onarım ve boyama gibi ihtiyacı olan okullarımızda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öğrencilerimizin nezih bir ortamda eğitim-öğretim almaları için okullardaki eksiklikleri gideriyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.