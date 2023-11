Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Esnafla Bir Araya Geldi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, birlik yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Esnafın sorunlarının çözümüne yönelik nasıl bir yol haritası izleneceğinin konuşulduğu toplantıda Batur, “Esnafımız bizim için önemli. Esnaf bu ülkenin katma değeridir. Konak’ta, Esnaf Birliğimiz ve birliğe bağlı odalarımızla her zaman iyi ilişkiler içinde, esnafımızın problemlerinin çözülmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da “Abdül Başkanım, tecrübesiyle İzmir’in hem ağabeyi, hem babası konumunda. Her yerde çok sevilen, esnafa ağabeylik eden, esnafın her zaman ulaştığı, derdini anlattığı başkan. Biz de Abdül Batur Başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, birliğin yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerinin değerlendirildiği toplantıda Batur, oda başkanlarını tek tek dinleyerek, sorunların çözümüne yönelik izlenecek yol haritası için önerileri aldı. Batur, esnafın yerel yönetimle iletişiminde esnafın başkana rahat ulaşabilmesinin yanı sıra onun dilinden anlayacak bir esnaf masasının bulunmasının da çok önemli olduğunu belirtti.

BATUR: "ESNAF ÜLKENİN KATMA DEĞERİDİR"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnafın hem ülke ekonomisinde hem de kent kültüründe büyük yeri olduğunu belirttiği konuşmasında esnafın ülkenin katma değeri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Esnafımız bizim için önemli. Esnaf bu ülkenin katma değeridir. Çünkü baktığınız zaman en fazla istihdam esnaftadır. Katma değer yaratır. Özellikle pandemi sürecinde de çok sıkıntı yaşadı. Biz de elimizden geldiğince esnafımızla yan yana olmaya çalıştık. Onların problemlerini çözmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla, dostlukla, arkadaşlıkla, dayanışmayla yine bu güzel ilişkiyi devam ettirmeyi umut ediyoruz."

"İNSANIMIZA HİZMET EDEN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Esnafla her zaman omuz omuz olduklarını vurgulayan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak, İzmir'in kalbi. Konak'ta, Esnaf Birliğimiz ve birliğe bağlı odalarımızla her zaman iyi ilişkiler içinde, esnafımızın problemlerinin çözülmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanımıza hizmet eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Ben, değerli Birlik Başkanıma, oda başkanlarımıza ve katılan tüm konuklarımıza vakit ayırdıkları için, bizimle beraber oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bundan sonraki süreç için yapılacaklarla ilgili önerilerinizi dinlemeye hazırız. Birlikte çıkaracağımız yol haritası ile esnafımızın tüm sorunlarını çözeceğiz. Esnafımızın tüm süreçlerde yanında olduk, olmaya devam edeceğiz"

YALÇIN ATA: "ABDÜL BATUR BAŞKANIMIN SONUNA KADAR YANINDAYIM"

İESOB Başkanı Yalçın Ata da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un tecrübesiyle esnafa ağabey olduğunu, esnaf tarafından çok sevildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Öncelikle, bugüne kadar hiç seçim kaybetmeyen, İzmir'deki Efsane Başkanımız Abdül Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli başkanımla çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Birliğimizin başkanı olarak, oda başkanı olarak, Abdül Batur Başkanımın sonuna kadar yanımdayım. Abdül Başkanım, tecrübesiyle İzmir'in hem ağabeyi, hem babası konumunda. Her yerde çok sevilen, esnafa ağabeylik eden, esnafın her zaman ulaştığı, derdini anlattığı başkan. Biz de Abdül Batur Başkanımızın her zaman yanındayız"

"ESNAFIN EN RAHAT ULAŞTIĞI BELEDİYE KONAK BELEDİYESİ"

Esnafın en rahat ulaştığı belediyenin Konak Belediyesi olduğunu da sözlerine ekleyen Yalçın Ata, "Konak Belediyesi, esnafın en rahat ulaşabildiği, işini en rahat çözümleyebildiği bir belediye. Bugüne kadar hiç problem yaşamadık. Ayrıca Başkanımın yönetiminde, müdürlerime, görevli arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.