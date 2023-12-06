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Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Parklara Bakım ve Onarım Çalışmaları

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Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, tasarımıyla örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlar için tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını söyledi.

Parklardaki yenileme çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerini vurguladı. Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede mevsim şartları elverdiğince sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaptığımız parkların yanında mevcut parklarımızın bakımı, rehabilitasyonu, eksiklerin giderilmesi de aynı hızla devam eden çalışmalarımız arasındadır. Mevcut parkın onarılması veya tadilata ihtiyacı olan fiziki yapıların iyileştirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde ihtiyaçların birer birer giderilmesi ve vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede yaşayabilmeleri için bütün ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir" ifadelerine yer verdi.

Modern parklar ile Kocasinan'ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içine barından Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İnceleme sırasında çocuklara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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