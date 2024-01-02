Kocasinan Belediyesi, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı haline getiriyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılın ilk mesai gününde yılın ilk müjdesini verdi. "Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, istimlak çalışmaları tüm hızıyla devam ettiği ve Anadolu'da ilk olan 8 asırlık Hoca Hasan Medresesi'ni çalışmalarla entelektüel kesimin mekanı olabilecek bir yer olarak tasarladıklarını söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan tarihi yapıları ve mekanları, restorasyon çalışmalarla aslına uygun bir görünüme kavuşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tarihi yapıları ve mekanları, şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağının altını çizerek; "Yeni bir yıla ve yeni bir güne, 'Bismillah' diyoruz. Bütün birimlerimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Hızımıza hız katarak, 2024 yılında da hemşerilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin ve onların ihtiyaçlarını yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu noktada Hoca Hasan Medresesi Projesi çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz ile 1193 yılında Selçuklu Sultanı 2'inci Kılıç Arslan'ın oğlu Hoca Hasan tarafından yaptırılan Hoca Hasan Medresesi'ni restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Medrese ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu çerçevede istimlak çalışmaların devam ettiği medrese projemizi entelektüel camianın mekanı olabilecek bir yer olarak tasarlıyoruz. Gençlerimizin, buraya gelip, kitap okuyabileceği ve ders çalışacağı bir mekan olacak. Medreseyi çalışmalarımızla aslına uygun bir şekilde restore ederek, günümüze kazandıracağız. Tarihi değerlerimizi korumak geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun. Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılının, hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ