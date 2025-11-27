Kızıltepe'de Kuyumcu Esnafı Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

(MARDİN) - Kızıltepe'de kuyumcu esnafı arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Özgürlük Meydanı'nda kuyumculuk yapan esnaf arasında, klima motorunun komşunun duvarına monte edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada kullanılan silahla 4 kişi yaralandı.

Yaralananlardan Ulaş Delenler, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun daha ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.