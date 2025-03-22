Kızılay'dan Borçlu Vatandaşa Elektrik Yardımı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tekel Mahallesi Değirmen Caddesi'nde yaşayan ve yaklaşık 40 aydır borcundan dolayı elektriği kesik olan R.B. adlı vatandaşın yüzü, Türk Kızılayı'nın yardımıyla yeniden güldü.

Zorlu şartlarda hayatını sürdürmek zorunda kalan R.B.'nin yaşadığı bu mağduriyet, Silvan Türk Kızılay Şubesi'nin harekete geçmesiyle son buldu. Şube, R.B.'nin elektrik borçlarını ödeyerek ve abonelik işlemlerini tamamlayarak evine tekrar enerji verilmesini sağladı.

Bu anlamlı yardımın gerçekleşmesine öncülük eden Silvan Kızılay Şube Başkanı Mehmet Metin Kılıçaslan, "Bu duygu dolu anlara şahitlik yapmamızı sağlayan bağışçılarımıza, emeklerini esirgemeyen şube yönetim kurulu ve kadın teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR