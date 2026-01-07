Haberler

Kış geldi, ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ayakkabı tamircilerinin işleri hareketlendi. Vatandaşlar kayma riskine karşı ayakkabılarına pençe çaktırırken, kışlık bot tamirlerine de talep artıyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde tamir yoğunluğunun daha da artacağını belirtiyor.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte Erzurum'un Oltu ilçesinde ayakkabı tamircilerinin işleri hareketlendi. Vatandaşlar, buzlanma ve kayma riskine karşı ayakkabılarının altına pençe çaktırırken, kışlık bot ve ayakkabı tamirlerine de yoğun ilgi gösteriyor.

Oltu Aslanpaşa Camii Sokağı'nda 42 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İmdat Doğan (64), kar yağışının ardından işlerinde artış yaşandığını söyledi. Doğan, "İnsanlar daha çok kaymamak için ayakkabılarının alt kısmına pençe yaptırıyor. Kışlık bot tamirlerini de getiriyorlar. Bizim için kar bereket gibi bir şey oluyor. Çok şükür çalışıyoruz" dedi.

Ayakkabı tamir ücretleri hakkında da bilgi veren Doğan, "Ayakkabı tabanı değişimi 300 TL, pençe çakması 250 TL. Diğer küçük tamirleri ise 20 ile 50 TL arasında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Oltu'da ayakkabı tamircilerinde önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



