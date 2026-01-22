Haberler

Ağrı'da besicilerin zorlu kış mesaisi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yazdan biriktirdikleri saman ve otları kullanıyor. Günlük olarak dışarı çıkararak hayvanlarına yem veren besiciler, zorlu koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk havada meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın biriktirdikleri saman ve otlarla besliyor.

İlçe kırsalında besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahırlarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Aşağı Göçmez köyünde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları, karın üzerine sererek hayvanlarını gün boyunca yemliyor. Günde 2 kez dışarda yem verdikleri hayvanlarını akşam saatlerinde yeniden ahıra götürüyorlar.

Bu yıl yoğun bir kar yağdığını ifade eden Menekşe Sevinç, "Koyunlara ot vermek için alanı kardan temizliyorum. Bu sene kar yoğun bir şekilde yağdı. Biraz fazla eziyet çektik ama değdi. Günde 2 kez hayvanları dışarı çıkartıp yem veriyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" dedi. - AĞRI

