Kırşehirli İş İnsanlarına Ahilik Ödülü Verildi

Kırşehirliler Vakfı tarafından organize edilen programda Ahi İş İnsanları Birliği ve OSTİM işbirliği ile düzenlenen Çıraklar ve Kalfalardan Ustalara Ahilik Ödül Töreni'nde Kırşehirli 40 iş insanına, ahilik ödülü verildi.

Ankara'da faaliyet gösteren Kırşehirli 40 iş insanına ahilik geleneğini sürdürmeleri ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaları nedeniyle düzenlenen ödül töreninde çok sayıda Kırşehirli eski ve yeni milletvekili, iş insanları ve şehir protokolü katılım gösterdi. Ödül töreninde konuşan Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay, ahilik geleneğinin Kırşehir'de yaşatıldığını vurgulayarak; bu geleneğin Türk Milleti'nin medeniyet sisteminin mayası olduğunu ifade etti.

Programda, Kırşehir'den gelen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan Şed Kuşatma Gösterisi gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR