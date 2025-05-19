Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı

Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı
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Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1530 metre yüksekliğindeki Davullu Zirvesi'nde yapılan etkinlikle kutlandı. Dağcılık Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı ve Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudular.

KIRŞEHİR(İHA) – Kırşehir'de dağcılar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bin 530 metre yüksekliğindeki Davullu Zirvesi'nde kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği öncülüğünde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, merkeze bağlı Çayağzı köyü yakınlarındaki zirveye tırmanış gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek tarafından katılımcılara tırmanış rotası, doğada karşılaşılabilecek riskler, kullanılacak ekipmanlar, çevresel duyarlılıklar ve tırmanış teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 2 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Etkinlik, tırmanışı başarıyla tamamlayan ekibin inişe geçmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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