Şuhut'ta Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi bilgilendirmesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)' çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, üreticilere proje destekleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda, kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilere sağlanacak hibe destekleri ele alındı. Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, çiftçilerin projeden nasıl faydalanabilecekleri, başvuru süreçleri ve destekleme kalemleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, çiftçiler merak ettikleri soruları uzman personele yönelterek proje hakkında birebir bilgi alma fırsatı buldu. Yetkililer, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi adına üreticilerin bu tür destek programlarından en iyi şekilde yararlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında, bölgede üretim kapasitesinin artırılması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

