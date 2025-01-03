Kırklareli'nde Zabıta Ekipleri Fahiş Fiyat Denetimi Yaptı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde zabıta ekipler marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları incelendi.

Gerçekleşen denetimlerde bazı ürünlerin stok kontrolü de yapıldı. - KIRKLARELİ