Kırklareli'nde Zabıta Ekipleri Fahiş Fiyat Denetimi Yaptı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde ve diğer gıda satış noktalarında fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları ve stok durumu kontrol edildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde zabıta ekipler marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.
Denetimlerde zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları incelendi.
Gerçekleşen denetimlerde bazı ürünlerin stok kontrolü de yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel