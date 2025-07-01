Kırklareli'nde Kabotaj Bayramı coşkusu: Yağlı direk yarışı nefes kesti

Kırklareli'nde Kabotaj Bayramı coşkusu: Yağlı direk yarışı nefes kesti
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı Kırklareli'nde büyük bir coşkuyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı Kırklareli'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yağlı direk yarışması ve yüzme müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı İğneada Balıkçı Barınağı Limanında tören düzenledi. Törende şehit denizciler anısına protokol üyeleri denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ulaş, konuşmasında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı kutladığını ifade ederek, Türk denizciliğinin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Konuşmanın arından yüzme, çuval, yağlı direk gibi yarışmalar gerçekleşti.

Kutlamaların en heyecan verici anı ise geleneksel Yağlı Direk Yarışı oldu. Yaklaşık 30 dakika süren yarışta Enes Aydın birinci oldu. Birinci olan Aydın'a, yaklaşık 100 bin lira değerinde çeşitli ödüller verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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