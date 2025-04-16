Kırklareli'nde Arıcılara Kovan ve Petek Dağıtıldı

Kırklareli'nde 57 arıcıya 138 kovan ve petek dağıtıldı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Arıcılık Projesi" kapsamında arı yetiştiricilerine kovan ve petek dağıtım töreni gerçekleştirildi. Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, arı kovanı ve petekleri üreticilere teslim etti.

Proje çerçevesinde 57 arıcıya 138 kovan ve petek dağıtıldığını aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilerine bol kazançlar diledi. - KIRKLARELİ