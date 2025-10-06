Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası Coşkusu

Kırıkkale'de "Amatör Spor Haftası", Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ve sporcuların gösterileriyle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri, Kırıkkale'de Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli branşlarda spor gösterileri yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'in konuşması ile başlayan program, halk oyunları ile judo, taekwondo, karate, kick boks, güreş ve cimnastik branşlarındaki gösterilerle sona erdi.

Etkinliklerin açılış programına Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, ASKF İl Başkanı Sırrı Zengin, kurum müdürleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE