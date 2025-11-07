Kilis'te Demircilik Mesleği Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kilis'te 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor. Emekli olmasına rağmen her sabah dükkanını açan Etçi, "Kahveye gitsem günde en az 30 lira çay parası veririm, ben burada hem çalışıyor hem de zaman geçiriyorum" diyerek mesleğe olan bağlılığını belirtti.

Kilis'te 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için çabalıyor. Emekli olmasına rağmen her gün ocağını tüttüren Etçi, "Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz, bizden sonra Kilis'te demircilik bitecek" diyerek mesleğin geldiği duruma dikkat çekti.

Yaklaşık 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, mesleğin zorluklarına ve eski günlerdeki canlılığını yitirdiğine dikkat çekti. Çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin sona ermek üzere olduğunu ifade eden Etçi, "Bu meslek çocukluktan öğrenilir. Usta olabilmek için yıllarını vermek gerekir. İlk yıllarda işlerimiz çok iyiydi, geçimimiz vardı. Şimdi ise işler tamamen bitti, makineye yenildik. Kilis'te üç esnaftık, geçtiğimiz günlerde bir ustamız vefat etti, iki kişi kaldık" dedi.

Emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürdüğünü belirten Etçi, "Gidecek bir yer yok. Kahveye gitsem günde en az 20-30 lira çay parası veririm. Burada hem çalışıyor hem de zaman geçiriyorum. Bu mesleğe sahip çıkılırsa belki ileriki dönemlerde devam eder ama şu anda bitmiş durumda. Biz son temsilcileriz, bizden sonra Kilis'te demircilik ölür" diye konuştu. - KİLİS