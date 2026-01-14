Kesk Üyeleri İş Bıraktı... Konfederasyon Üyeleri Hatay Uğur Mumcu Meydanı'nda "Geçinemiyoruz" Dedi

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, memur maaşlarına verilen zam oranını protesto amacıyla Hatay'da da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

"Geçinemiyoruz, grevdeyiz" sloganıyla konteyner alanında toplanan konfederasyon üyeleri, Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'na slogan ve zılgıtlarla yürüdü.

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, burada yaptığı açıklamada, "insanca yaşam koşulları için en temel hakları olan üretimden gelen güçlerini kullanarak bugün iş bıraktıklarını" ifade etti.

Yıllardır "geçinemiyoruz" diye haykırdıklarını ancak ülkeyi yönetenlerin bu haykırışa kulak tıkayarak, duymazdan geldiğini belirten Tıraş, şunları söyledi:

"TÜİK'in sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sırlamasında dünya beşinciliğine yükselen bir ülkede yaşıyoruz. Genel enflasyondan gıdaya, kiradan eğitime enflasyonun her türünde AB ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sıradayız. AB ülkelerinin yıllık enflasyonu bizde sadece bir ayda yaşanıyor. Maaşlarımız Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine, TÜİK'in sahte verilerine göre arttırılıyor. En son 5 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre maaşlarımız ocak ayından itibaren yüzde 18,60 artacak. Ama bununun içinde enflasyon farkı da var. Yani her defasında yaptıkları şeyi tekrar ediyorlar. Yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkı, maaş zammı diye yutturuyorlar. Oysa bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimleri gibi bizler de eski günlerimizi arar hale geldik."

"Ortalama maaşlarımız yoksulluk sınırının yarısına geriledi"

En düşük maaşlarıyla 10 yıl önce 17 adet çeyrek altın alınırken bugün 6 adet bile alamadıklarını, 10 yıl önce kiraya maaşlarının dörtte biri yeterken, bugün yarısının bile yetmediğini, 25 yıl önce emekli olduklarında ikramiyeleri ile ortalama standartlarda bir ev alabildiklerini bugün 10 yaşında ikinci el bir otomobil bile alamadıklarını anlatan Özgür Tıraş, şöyle devam etti:

"25 yıl önce ortalama emekli aylığımız asgari ücretin 2 katıydı, bugün altına inmiş durumda. Sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da tarihimizde ilk defa açlık sınırının altında kaldı. Ortalama maaşlarımız yoksulluk sınırının yarısına geriledi. Buna karşılık toplu taşımadan muayene ücretlerine, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine kadar her kaleme bizim maaşlarımıza yapılan zammın en az iki katı zam yapıldı. Kiralara maaş artışımızın neredeyse üç katı, yüzde 35 zam yapıldı."

"Bizler kapıkulu değil, kamu emekçisiyiz"

Anti demokratik uygulamalarla, baskılarla bu düzene razı olmalarının istendiğini, kamu emekçilerinin biat eden modern kölelere dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Tıraş, "Bizler kapıkulu değil kamu emekçisiyiz. Tüm baskılara karşı emeğimizin değersizleştirilmesine ve irademizin gasbedilmesine karşı çıkıyor ve yineliyoruz; maaşlarımıza ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını 2023 Temmuz'undan itibaren hayata geçirilen ek ödemenin taban maaşlarımıza yansımasını, tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini, ek ödemenin emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından, deprem sonrasındaki kamulaştırmalar ve beton santralleri nedeniyle mandalina üretimindeki sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bir kasa mandalina meydandakilere dağıtıldı.