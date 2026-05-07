Kesk'ten İktidara Tepki: 2026 Yılının Yüzde 16'lık Enflasyon Hedefi Çökmüştür

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Şuayip Zobalı, yıllık enflasyonun son altı ayın zervesini ulaştağını söyledi. Zobalı, "Yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. İktidarın 2026 yılı için koyduğu yüzde 16'lık enflasyon hedefi daha yılın ilk aylarında fiilen çökmüştür" dedi.

TÜİK'in enflasyon verilerine KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

TÜİK'in çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyonu gizlediğini savunan Zobalı, resmi verilerin halkın yaşadığı ekonomik tabloyla hiçbir ilgisinin kalmadığını söyledi. Zobalı, "Dar gelirliler kırmızı eti çoktan unuttu. Meyveden sebzeye, peynirden zeytine kadar her ürüne art arda zam geliyor. Marketler artık emekçiler ve dar gelirli yurttaşlar için adeta birer müzeye dönüştü. İnsanlar etiketlere bakıp hiçbir şey alamadan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine de değinen Zobalı, kurumun aylık enflasyonu yüzde 4,18, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,37 olarak açıkladığını hatırlatarak, "Yıllık enflasyon son altı ayın zirvesine çıktı. Yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. İktidarın 2026 yılı için koyduğu yüzde 16'lık enflasyon hedefi daha yılın ilk aylarında fiilen çökmüştür" dedi. ENAG verilerine göre ise nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 5,07, yıllık enflasyonun yüzde 55,38 olduğunu kaydeden Zobalı, asgari ücretin ve emekli maaşlarının hızla eridiğini söyledi.

"Asgari ücret daha yılın ilk üç ayında 2 bin 820 TL eridi" diyen Zobalı, en düşük emekli aylığının da aynı dönemde 2 bin 10 TL değer kaybettiğini belirtti. Kamu emekçilerine yılın ilk altı ayı için verilen yüzde 11'lik maaş artışının ise ilk üç ay sonunda neredeyse tamamen buharlaştığını ifade etti."

Yoksulluk sınırının 110 bin TL'ye, açlık sınırının ise 45 bin TL'ye dayandığını söyleyen Şuayıp Zobalı, "Artık milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi. Açıklamada yalnızca iktidarın değil, kamu emekçileri adına imzalanan toplu sözleşmelere de tepki gösterildi. Zobalı, "Milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini sefalete mahküm eden satış sözleşmelerine imza atanlar da bu tablonun sorumlusudur. TÜİK verileri aynı zamanda mevcut toplu sözleşme düzeninin ve 4688 sayılı yasanın iflas ettiğinin ilanıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA