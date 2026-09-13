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Kemalpaşa pazarında hayat pahalılığı: "Geziyorum, bakıyorum, kimse bir şey vermiyor, ben de alamıyorum"

Kemalpaşa pazarında hayat pahalılığı: 'Geziyorum, bakıyorum, kimse bir şey vermiyor, ben de alamıyorum'
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde pazara alışveriş için gelen emekli Lütfü Yılmaz, artan hayat pahalılığı ve borç yükü nedeniyle geçinmekte zorlandığını söyleyerek, "Gezecek halimiz bile kalmadı. Para yok. Geziyorum, izliyorum ama bir şey alamıyorum" diye konuştu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde pazara alışveriş için gelen emekli Lütfü Yılmaz, artan hayat pahalılığı ve borç yükü nedeniyle geçinmekte zorlandığını söyleyerek, "Geziyorum, bakıyorum, bakıyorum, kimse bir şey vermiyor, ben de alamıyorum" diye konuştu.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte Artvin'in pazarlarında hareketlilik de azalmaya başladı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde semt pazarında pazarcılar işlerinin eskisi kadar iyi gitmediğini belirtti.

Kemalpaşalı bir pazarcı, "Şu anda tam mevsimi kavunun, ufak tefek oluyor, yine de bir kıpırdanma vardır. Fiyatlar da uygun. Kavunların tanesi 50 lira, büyükler tane 100 lira, 4-5 kilo geliyor. Şu anda en uygun zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan memleketi Kemalpaşa'ya gelen bir vatandaş fiyatların Ankara'ya göre dahi pahalı olduğunu savundu.

"BU HAFTA SATIŞLAR YOK, SIFIR"

Pazara satış yapmak için gelen bir başka Kemalpaşalı ise vatandaşın alım gücünün düşmesinden yakınarak, "Kazma, kürek, yani vatandaşın kullanacağı malzemeleri satıyoruz. Bu hafta satışlar yok, sıfır. Çünkü millette para yok. Devlet zenginleşti, köylü fakirleşti. Bitti köylü. Artık, bilemiyoruz" diye konuştu.

"GEZECEK HALİMİZ BİLE KALMADI"

Pazarda alışveriş yapmaya çalışan emekli Lütfü Yılmaz ise şunları söyledi:

"Gezecek takatimiz bile kalmadı. Para yok, bir şey yok. Bir şey alamıyorum. Geziyorum, bakıyorum, bakıyorum, kimse bir şey vermiyor, ben de alamıyorum. Bankadan kredi çekeceğim, o da vermiyor. Faizi fazladır. Ek hesaptan çekiyoruz. Emekliyim, bir maaş da içeri devamlı borçluyum. Öyle gidiyorum. Hep kredi kartı, kredi kartı, onun da faizi var. Pazarda da kimse kredi kartı kullanamıyor, o zaman alamıyoruz. Türkiye'yi bitirdiler, ekonomi bitti. Mazot alamıyoruz, yaya  geldim. Çay biraz var, o parayı bekliyoruz. Onu alacağız, borca vereceğiz, yine aynı, yine aynı."

Alışverişe pazara gelen başka bir vatandaş ise "Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, geziyoruz. Bayağı pahalılık var ama maalesef yine geziyoruz. En uygun yer Samsun ama hayat genelde pahalı" dedi.

Kaynak: ANKA
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