Keltepe kayak festivali öncesi hazırlıklar yerinde incelendi

Keltepe kayak festivali öncesi hazırlıklar yerinde incelendi
Güncelleme:
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Keltepe Kayak Festivali öncesinde kayak merkezinde incelemelerde bulunarak hazırlıkları değerlendirdi. Festivaldeki güvenlik önlemleri ve ziyaretçi konforu için yapılan düzenlemeler gözden geçirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde pistlerin durumu, telesiyej ve mekanik tesislerin işleyişi, güvenlik önlemleri, ulaşım ve otopark düzenlemeleri ile ziyaretçilerin konfor ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı. İl Müdürü Güven, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivalin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nin spor turizmi ve kış etkinlikleri açısından bölgenin önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Coşkun Güven, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Keltepe Kayak Festivali'nde vatandaşlarımızın keyifli ve güvenli bir gün geçirmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Keltepe, her geçen gün artan ilgisiyle Karabük'ün kış turizmindeki vitrini olmaya devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
