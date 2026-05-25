Başkan Bağlamış: 'Bayramlar paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır'

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların yalnızca dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zaman dilimleri olduğunu vurguladı. Başkan Bağlamış, Kurban Bayramı'nın özünde fedakarlık, teslimiyet ve yardımlaşma duygularını barındırdığını belirterek, bu mübarek günlerin hem manevi dünyamızı zenginleştirdiğini hem de ekonomik hayatın önemli bir parçası olan kurbanlık hayvan ticaretine canlılık kazandırdığını ifade etti.

Kayseri'nin hayvancılık ve tarım alanındaki güçlü potansiyeline dikkat çeken Bağlamış, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri'mizde, Kurban Bayramı vesilesiyle üreticilerimiz ile tüketicilerimiz arasında güçlü bir ticari hareketlilik yaşanmakta. Bu süreçte üreticimizin emeğinin karşılığını alması, vatandaşlarımızın ise sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi en büyük temennimizdir. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu sürecin düzenli, şeffaf ve güvenilir bir şekilde işlemesi için çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik."

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği özel günler olduğuna da değinen Bağlamış, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve paylaşma kültürünü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurban ibadetinin ruhuna uygun olarak yapılan her paylaşım, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu daha da pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ticaret erbabına da seslenen Bağlamış, bayram süresince etik kurallara uygun hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Ticaretin temelinde güven vardır. Özellikle bayram dönemlerinde bu güvenin korunması, hem sektörümüzün itibarı hem de vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm üyelerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Bağlamış, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek bayramın sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramın getirdiği manevi iklimin, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı