Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Türk Milleti'nin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca kendisine esaret boyunduruğu vurmaya niyetlenenleri Malazgirt'te, Kut'ül-Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde hüsrana uğratan kahraman ecdadımız düşmana hak ettiği dersi vermiş; her türlü zorluğa göğüs gererek kurduğu Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesinde ilelebet var olacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, büyük bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki hamleleri ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini alarak önemli mesafeler kat etmeye devam etmektedir. Daha çok çalışıp daha çok üreterek, sanayide daha güçlü olarak, el birliğiyle çalışmaya devam ederek ve kardeşçe birbirimize kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kurmamız mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin, sanayicilerimizin ve hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
