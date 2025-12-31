Başkan Yalçın: 'Sanayicimize hizmet yarışında yeni yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklama ile Kayseri OSB'nin 2025 yılı çalışmalarını ve 2026 yılı hedeflerini değerlendirdi. Başkan Yalçın, "Kayseri sanayisinin merkezi olan Kayseri OSB'nin Başkanı ve yönetimi olarak, sanayicimize hizmet yarışında yeni yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2026 yılının sanayicimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum " dedi.

Başkan Yalçın, "Küresel ekonomik görünüm, yaşanan savaşlar ve siyasi krizlerden dolayı 2025'in zor bir yıl olduğu gerçektir. Sanayicilerimiz her ne kadar zorlu bir süreç geçirmiş olsa da 2026 yılının umutlarla dolu olduğunu düşünüyoruz. Sanayiciler olarak, 2026 yılında daha çok üretecek, ihracat yapacak ve istihdamımızı artırmak için gayret göstereceğiz" ifadelerinin kullandı.

"Sağlık hizmeti ihtiyacı artık bölgemizde karşılanıyor"

Kayseri OSB'deki en büyük ihtiyaçlardan biri olan sağlık hizmeti sağlanması konusunda yürüttükleri projede mutlu sona ulaştıklarını aktaran Başkan Yalçın, "Sağlık Merkezi Projemizde açılışımızı gerçekleştirdik. Artık sağlık hizmeti bölgemiz sınırları içinde verilebilmektedir. Böylesine önemli bir hizmeti sanayicilerimizin ayağına kadar getirmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bahar ayları Kayseri OSB'de yeni açılışlara sahne olacak"

"2022 yılından bu yana yaptığımız hizmetlerin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz" diyen Başkan Yalçın, "İnşaatı süren ve yüzde 70'i tamamlanan, 40 dükkandan oluşan yeni ticaret merkezimizi inşallah üç ay sonra tamamlayacağız ve açılışını gerçekleştireceğiz. Toplam asfaltı 84 kilometre olan OSB'mizin 60 kilometre asfaltını yeniledik. Kalan 24 kilometreyi de bahar aylarında tamamlayıp hizmete sunacağız. Üç nizamiyemiz hazır, 4.'üncü nizamiyeyi yaparak açılışını bahar aylarında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni cami temeli 2026 yılında atılacak

Yalçın, "Dağ parselleri mevkiinde planladığımız yeni cami ve yanı başında işyerleri yapımı projemizde bu yıl inşallah temel atacağız. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejimize olan katkılarımız 2026 yılında da devam edecek" dedi.

"Hizmetin kalitesini yükseltiyoruz"

Kayseri OSB sanayicisine sundukları hizmetlerin kalitesinin en üst seviyeye çıkması için büyük bir çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Yalçın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 24 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Filomuzu yenilemeye devam edeceğiz. Elektrik altyapısı ve atıksu arıtma tesislerimizde önemli yatırımlara imza attık. 2026 yılında yeni yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yenilenen bilişim alt yapımız sayesinde bölgemiz genelinde iletişim alt yapısı hizmetlerimiz sorunsuz devam ediyor. E-OSB uygulamamızı sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Data Center Projemizi 2026 yılında hizmet sunar hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Yalçın değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Kayseri OSB Yönetimi olarak, durmaksızın çalıştığımızı, planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunabilmenin çabası içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Şehrimiz, ülkemizin ve milletimizin refahının yükselmesi için durmaksızın çalışan sizlerin daha fazla üretmesi ve daha fazla ihracat yapabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğimizin sözünün veriyor, bu vesile ile başta tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize ve milletimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyor, saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ