Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün İlk 10 Ayında 2 Milyondan Fazla Yolcu Hizmet Aldı
Kayseri Havalimanı, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 2 milyon 208 bin 208 yolcuya hizmet verirken, 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaptı. Ekim ayında ise 231 bin 965 yolcu ve 2 bin 784 ton yük taşındı.
Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün ilk 10 ayında 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı'nda ekim ayı içerisinde bin 442 uçak iniş ve kalkış yaparken, 231 bin 965 kişiye hizmet verildi. Ayrıca, 2 bin 784 ton da yük taşındı.
İlk 10 ayda 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi
Ayrıca, Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün ilk 10 ayında; 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaparken, 2 milyon 208 bin 208 kişiye de hizmet verildi. 10 ayda; 26 bin 477 ton da yük taşındı. - KAYSERİ