Üye Girişi
Haberler

Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün İlk 10 Ayında 2 Milyondan Fazla Yolcu Hizmet Aldı

Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün İlk 10 Ayında 2 Milyondan Fazla Yolcu Hizmet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Havalimanı, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 2 milyon 208 bin 208 yolcuya hizmet verirken, 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaptı. Ekim ayında ise 231 bin 965 yolcu ve 2 bin 784 ton yük taşındı.

Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün ilk 10 ayında 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı'nda ekim ayı içerisinde bin 442 uçak iniş ve kalkış yaparken, 231 bin 965 kişiye hizmet verildi. Ayrıca, 2 bin 784 ton da yük taşındı.

İlk 10 ayda 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi

Ayrıca, Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün ilk 10 ayında; 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaparken, 2 milyon 208 bin 208 kişiye de hizmet verildi. 10 ayda; 26 bin 477 ton da yük taşındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı! İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı? Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir (İHTİMALLER)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.