Kayseri'den 2 Gıda Ürünü Sağlığa Tehlikeli Olarak Listelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eylül ayında yaptığı denetimlerde Kayseri'den 2 gıda ürününü sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler listesine aldı. Liste bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Eylül ayında Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde:

"DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski unvanı: Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) Sakatat (Baş Eti) Tespiti, Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı - ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk". - KAYSERİ

