Kayseri'den 2 Gıda Ürünü Sağlığa Tehlikeli Olarak Listelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Eylül ayında Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde:

"DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski unvanı: Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) Sakatat (Baş Eti) Tespiti, Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı - ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk". - KAYSERİ