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Kayseri'de Taklit Gıda Ürünleri Listesi Açıklandı

Kayseri'de Taklit Gıda Ürünleri Listesi Açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12 firmanın 18 gıda ürününde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Forum Kayseri'deki bir firmanın etinde de kanatlı hayvan eti bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıda üreten firmalar listesinde Kayseri'den 12 firmanın 18 ürünü yer yer alırken, Forum Kayseri'deki bir firmanın da etinde kanatlı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten, ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası da paylaşıldı.

Listede 12 Kayseri firmasının 18 ürünü var

Bakanlık tarafından yayınlanan listede Kayseri'de bulunan firmaların listesi şu şekilde:

"-Arda Et Ürünleri'nin "Danacıoğlu" markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti, deri dokusu tespiti.

-Arda Et Ürünleri'nin "Danacıoğlu ala" markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

-Arda Et Ürünleri'nin "Hakimiyet" markalı dana dilim kavurmasında sakatat (kalp) tespiti.

-Arda Et Ürünleri'nin "Şanlı" markalı dana dilim kavurmasında sakatat (kalp) tespiti.

-ASR Et Ürünleri'nin "Kayseri zirve" markalı evlik ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

-ASR Et Ürünleri'nin "Zirveden" markalı ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi'nin "Başyazıcı" markalı evlik dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Erciyes Sakatat Et, Tavuk şirketinin "Battaloğlu Gurbe" markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Erciyes Süt Ürünleri Şirketi'nin "Narlıtepe" markalı tam yağlı ay çekirdeği, mısır çeşnili eritme peynirinde "nişasta" tespiti.

-Erciyes Süt Ürünleri Şirketi'nin "zirve" markalı tam yağlı ay çekirdeği, mısır çeşnili eritme peynirinde "nişasta" tespiti.

-Hızal Gıda'nın "Hocaoğlu" markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-İnternational Seyahat Şirketi'nin "ak lezzet süt ürünleri" markalı yoğurdunda bitkisel yağ ve nişasta tespiti.

-Kaynar Süt ve Ürünleri Şirketi'nin "lezzeti tadında süt çiftliği" markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve yağ oranının düşük olması tespiti.

-Kayseri Mercan Gıda Şirketi'nin "mercan çiftliği" markalı piliç kangal sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Özmenoğlu Et Ürünleri Şirketi'nin "burcu" markalı dana sucuğunda sakatat (taşlık) tespiti.

Özmenoğlu Et Ürünleri Şirketi'nin "Levent Karakaya" markalı dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Safi Süt ve Süt Ürünleri şirketinin "Safi" markalı çörek otlu az yağlı beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması tespiti."

Forum Kayseri'deki firmada listede

Öte yandan; her gün binlerce vatandaşın uğradığı Forum Kayseri'de faaliyet gösteren TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin markası olan 'Arby's markalı pişmiş dana etinde de kanatlı eti tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı kayseri Ekonomi Sağlık Tarım Yerel

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