Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Kiralık Konut Piyasasını Etkileyecek

Kayseri'de Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Kiralık Konut Piyasasını Etkileyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Kayseri'deki Suriyelilerin kademeli olarak ülkelerine dönüşü ile kiralık konut piyasasında rahatlama beklediklerini ifade etti. Şu anda kiralık fiyatlarında bir düşüş beklenmiyor ancak artış da olmayacağı öngörülüyor.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; Kayseri'de yaklaşık 15 bin konutta Suriyelilerin barındığını ifade ederek; "Suriyelilerin birden bire değil de kademeli gideceği kanaatindeyiz. Bu da piyasalarda ilerleyen zamanlarda kiralık konut anlamında rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi.

Muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri başlarken, Kayseri'de de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Kayseri'de yaklaşık 100 bin Suriyelinin 15 bin civarında konutta yaşadığını aktaran Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Suriyelilerin ülkelere gitmesiyle kiralık konutlarda bir rahatlama olacağını vurguladı. Kısa vadede kiralık fiyatlarında bir düşme yaşanmayacağını ancak artış da olmayacağını ifade eden Başkan Atasoy; "Şuan Suriye'ye gidiş-dönüş yönlü bir hareket içerisindeler. Zaten geçmiş dönemlerde de gidiş-dönüşler oluyordu. Kayseri açısından konut sektörüne bakacak olursak 10-15 bin konut civarında Suriyelilerin barındığını biliyoruz, 100 bin civarında da nüfusları var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Gittikleri zaman hemen etkileyeceğini düşünmüyoruz. Zaten Suriyeli vatandaşlar belli mahallelerde oturuyor Kayseri'de. Özellikle Sahabiye, Küçük Mustafa, Eskişehirbağları kısımlarında oturuyorlar. Bu mahalleler bizim yerli vatandaşlarımız açısından talep görmeyen mahalleler. Çünkü yapılar biraz eski olduğu için vatandaşlarımız oraları kiralık konusunda 2., 3. planda tutuyorlar. Bundan dolayı Suriyeliler gittiği zaman kira fiyatlarında düşüş değil de artış olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü belli rakamlar var ve vatandaşın o rakamdan aşağı vereceğini düşünmüyoruz. Yukarı yönde bir artış olacağını da düşünmüyoruz. Suriyelilerin birden bire değil de kademeli gideceği kanaatindeyiz. Bu da piyasalarda ilerleyen zamanlarda kiralık konut anlamında rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
img

Komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı! Kendini böyle savundu
img

Üniversiteli genç trafikte bıçaklanarak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Şakir Paşa Ailesi 2. bölüm fragman yayınlandı mı? Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki! Şakir Paşa Ailesi 2. bölüm fragman yayınlandı mı? Deha 13. bölüm tek parça full HD izle! Deha 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atletico Madrid - Getafe Maçı Yayın Bilgisi Atletico Madrid - Getafe Maç Bilgileri Deha CANLI İzle! Deha 13. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Atletico Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Atletico Madrid Getafe maçı ne zaman? Atletico Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Atletico Madrid Getafe maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.