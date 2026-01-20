Haberler

Vali Çiçek müjdeyi duyurdu: "6. kuyuda da aradığımız müjdeye ulaştık"

Vali Çiçek müjdeyi duyurdu: '6. kuyuda da aradığımız müjdeye ulaştık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında sıcak suya ulaşıldığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla 1500 kişiye istihdam sağlanacak ve istihdamın %70'inin kadınlardan oluşacağı belirtildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; OTB'den bir güzel haber daha aldıklarını ve açılan kuyulardaki sondaj çalışmalarından sıcak suya ulaşıldığını açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek yaptığı paylaşımda; "Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Kayseri OTB'den tarımımız adına bir güzel haber daha aldık. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 6'ncı kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Bu büyük yatırım tamamlandığında toplam bin 500 kişiye istihdam sağlanacak, bu istihdamın yüzde 70'inin kadınlardan oluşacak olması ise projeye ayrı bir anlam ve değer katacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında