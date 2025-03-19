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Kayseri'de İşçiler Zam Talebiyle İş Bıraktı

Kayseri'de İşçiler Zam Talebiyle İş Bıraktı
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Hes Kablo ve Erciyes Çelik'te çalışan işçiler, işverenle yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlanamaması üzerine iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, kendilerine sunulan yüzde 45 zam oranını protesto etti.

Kayseri'de faaliyet gösteren Hes Kablo ve Erciyes Çelik'te işveren ile zam konusunda anlaşılamaması üzerine işçiler iş bırakma eylemi yaptı.

Hes Kablo ve Erciyes Çelik'te çalışan işçilerin zam talebi işverene iletildi. Görüşmeler sonucunda işveren tarafından verilen yüzde 45 oranında zamma işçiler tepki göstererek iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, fabrika ve idari bina önünde toplanarak eylemlerini gerçekleştirdi. Eyleme katılan işçiler, zam oranını alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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