Haberler

Kayseri'de 2026'nın ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, mevcut yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi. Toplantıda, yatırımların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri'de 2026 Yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1'inci Toplantısı, Vali Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kayseri genelinde devam eden yatırımlar ile 2026 yılı içerisinde planlanan proje ve çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yatırımların etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çiçek, yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin titizlikle takip edileceğini ifade etti. Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek