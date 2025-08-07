Kaymakam Polat, İncir Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, incir üreticileri ile bir araya gelerek incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yunus Emre Polat, Seki, Olukbaşı, Yeşil Yenice ve Akseki mahalleleri ve incir bahçelerini ziyaret ederek incir üreticileriyle bir araya geldi. Kaymakam Polat, ziyaretlerde üreticilerin talep ve ihtiyaçları dinlendi; karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi. Aynı zamanda tarımsal üretim süreçleri ve bölgedeki genel tarımsal durum hakkında yerinde incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde Kaymakam Polat'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ile İlçe Jandarma Komutanı Kerem Elmas eşlik etti. - AYDIN