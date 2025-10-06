Kaymakam Kılıç, Küçükyenice Köyü'ndeki Mantar Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı ilçeye bağlı Küçükyenice Köyü'nde faaliyet gösteren mantar üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç, üretim alanlarını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette, üretim sürecinde gösterilen emek ve titizlik yerinde görülürken, tarımsal faaliyetlerin hem Gölpazarı ekonomisine hem de istihdama sağladığı katkılara vurgu yapıldı. Yerel üretimin önemine dikkat çeken Kaymakam Kılıç, "Yerel üretimi her zaman destekliyoruz. Üreticilerimize bereketli çalışmalar diliyorum" dedi. - BİLECİK