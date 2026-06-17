Kaymakam Kılıç çocuklarla bilek güreşi yaptı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Gençlik ve Spor Festivali'nde çocuklarla bilek güreşi yaptı.

Gölpazarı Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, çocuklarla bilek güreşi yaparak festival coşkusuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporun birleştirici gücü ve sosyal yaşamın önemi vurgulandı. Çocukların hem yarışma heyecanı yaşadığı hem de aileleriyle keyifli vakit geçirdiği festivalde, sosyal dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi amaçlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Gençlerimizi dijital ekranların uzağında; sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan festivalimiz, renkli görüntülere sahne oldu. Sporun birleştirici gücünü ve hareketli yaşamın önemini ön plana çıkarıyoruz. Çocuklarımızla bir araya gelerek onların heyecanına ortak olduk. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı