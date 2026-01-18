Kaymakam Kılıç'tan esnaf ziyareti

Haberler

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, iş yerlerini gezdi ve esnafın talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ile samimi sohbetler gerçekleştiren Kılıç, yerel ekonominin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

İlçe çarşısında gerçekleşen ziyarette iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Kılıç, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Kılıç, esnafın karşılaştığı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı. Yerel ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Kılıç, kamu kurumları ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Kılıç'a teşekkür etti. Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin, ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
