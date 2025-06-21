Kaymakam Emrah Aslan, Sinanpaşa Pazar Yerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçeye kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyareti sırasında tezgahları tek tek dolaşan Kaymakam Aslan, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyip onların talep ve önerilerini dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Aslan, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlara vesile oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Her hafta farklı bir hareketliliğe sahne olan Sinanpaşa Pazar Yeri, bu hafta da yoğun ilgi gördü. Kaymakam Arslan yaptığı açıklamada; "Emek vererek geçimini sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; bereketli ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR