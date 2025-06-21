Kaymakam Emrah Aslan, Sinanpaşa Pazar Yerini Ziyaret Etti

Kaymakam Emrah Aslan, Sinanpaşa Pazar Yerini Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçedeki pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında pazarcı esnafının taleplerini dinleyip alışveriş yapanlarla sohbet eden Aslan, çocuklarla da ilgilendi.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçeye kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyareti sırasında tezgahları tek tek dolaşan Kaymakam Aslan, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyip onların talep ve önerilerini dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Aslan, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlara vesile oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Her hafta farklı bir hareketliliğe sahne olan Sinanpaşa Pazar Yeri, bu hafta da yoğun ilgi gördü. Kaymakam Arslan yaptığı açıklamada; "Emek vererek geçimini sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; bereketli ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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