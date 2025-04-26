İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Kaymakam Çengel, Sandıklı OSB'yi Ziyaret Etti

Kaymakam Çengel, Sandıklı OSB'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek bölgedeki sanayi faaliyetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında fabrika sahipleri ile görüşen Çengel, sanayinin ekonomik katkısının önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek bölgedeki yatırımlar ve sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

OSB Müdürü Cem Yavuz'dan genel durum hakkında brifing alan Kaymakam Çengel, bölgede faaliyet gösteren çeşitli firmaları da ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında fabrika sahipleri ve müdürlerinden üretim süreçleri ile ilgili bilgi alan Çengel, bölgenin sanayi açısından gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nin istihdam ve ekonomik katkı açısından önemine değinen Çengel, kamu kurumlarının sanayicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.