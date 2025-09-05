Haberler

Kaymakam Atilla, Kadın Emeği Pazarı'nı Ziyaret Etti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek el emeği ürünlerini inceledi ve kursiyerlerle sohbet etti.

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda sergilenen el emeği ürünleri yakından inceleyen Kaymakam Atilla, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'in kursiyerlerinin emek ve özverisini takdirle karşılayan Kaymakam Atilla, kadınların üretime katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
