Kaymakam Atilla, Kadın Emeği Pazarı'nı Ziyaret Etti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda sergilenen el emeği ürünleri yakından inceleyen Kaymakam Atilla, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'in kursiyerlerinin emek ve özverisini takdirle karşılayan Kaymakam Atilla, kadınların üretime katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR