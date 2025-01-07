Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Esnafıyla Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça çarşı ve pazar esnafı ile bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'ne esnafların iş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşların sorun, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek esnafın çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Kaymakam Ateş, esnafın ekonominin can damarlarından biri olduğunu belirterek, "esnafımızın başarılı olması, sadece kendi işine değil, tüm şehre katkı sağlar. Burada esnafımızla bir arada olmak, onları dinlemek bizim için çok değerli" diye konuşarak esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Esnaflar da Kaymakam Ateş'in ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN