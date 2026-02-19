Haberler

Kaymakam Öztürk Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde öğrencilerle buluştu

Kaymakam Öztürk Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin önerilerini dinledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Merkezi'nde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Spor yapan öğrencilerle sohbet eden Öztürk, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Antrenmanlara da eşlik eden Kaymakam Öztürk, farklı branşlarda çalışmalarını sürdüren öğrencilerle birlikte zaman geçirdi. Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Programın ardından değerlendirmede bulunan Adem Öztürk, "Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi önceliğimiz. Onların her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
