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Hatay'da kadınların salçalık biber mesaisi

Hatay'da kadınların salçalık biber mesaisi
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Hatay'da kapya biberler, kadın emekçiler tarafından kavurucu sıcakta dilimlenip damlarda kurutularak salçaya dönüştürülüyor. Kilogramı 300 TL'den satılan biber salçası için zorlu mesai Ekim ayına kadar sürecek.

Hatay'da tarlalardan hasat edilen kapya biberler, kavurucu sıcağa ve zorlayan acıya rağmen emekçi kadınlar tarafından dilimlenerek salçaya dönüşüyor. Kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan salçalık biberin kuruması için serilen damlar kırmızıya büründü.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Amik Ovası'nda yeteri olgunluğa ulaşan kapya biberler hasat edilmeye devam ediyor. Tarım işçileri tarafından hasat edilen kapya biberler, salça olmadan önce kadınlar tarafından dilimlenerek damlara seriliyor. Yakan acı ve kavurucu sıcakta zorlanan kadınların ellerinden çıkan biberler, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde damları kırmızıya bürüdü. Doğal yöntemlerle üretilen ve kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan alıcı bulan kapya biberlerin dilimlenmesi ve damlarda kurutulmasıysa ortaya çıkan salçada zorlu mesainin Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

"1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şuan için tek işi biberle uğraşmak"

Çiftçilerin ve salçalık biber üretenlerin hasat ile salçanın kilogram fiyatından memnun olduklarını dile getiren Ahmet Şiker, "Yaz aylarında Madenboyu Mahallemiz'de vazgeçilmez olan biber sezonu başlamıştır. 1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şuan için tek işi biberle uğraşmak. Çiftçiler ve salçacılar hasattan memnun. Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyorlar. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor. Salçanı kilogram fiyatı 300 TL ve biberin acısı da var tatlısı da. Sıcakta çok zor oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Elimizi ve yüzümüzü elleyemiyoruz. Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven herkese salça gönderiyoruz" dedi.

"Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor"

Günde 500 kilogram kapya biberi dilimlediğini dile getiren Medine Alkış, "Kavurucu sıcakta ekmek parası için biber dilimliyoruz. Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor. Tek başıma 500 kilo biber yarabiliyorum" dedi.

Acıya rağmen mesaiyi sürdürdüklerini dile getiren Emine Şiker, "Biber yarıyoruz, ekmek parası için. Çok acı ama yapmak zorundayız. Günlük 4 kişi, 1 ton biber dilimliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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