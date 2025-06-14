Kavaklıdere'de Erasmus Programı Çerçevesinde Kültürel Etkileşim Etkinliği

Kavaklıdere'de Erasmus Programı Çerçevesinde Kültürel Etkileşim Etkinliği
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Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Erasmus Programı kapsamında İtalya, Polonya, Mısır, Azerbaycan ve Macaristan'dan gelen gönüllü gençleri bir araya getirerek kültürel etkileşim etkinliği düzenledi. Etkinlikte, gönüllüler öğrencilerle buluşarak çeşitli sanat ve spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Erasmus Programı kapsamında düzenlenen kültürel etkileşim etkinliği, farklı ülkelerden gelen gönüllü gençleri Kavaklıdere'de bir araya getirdi.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen programa; İtalya, Polonya, Mısır, Azerbaycan ve Macaristan'dan gelen gönüllü gençlerin yanı sıra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler de katıldı.

Program kapsamında gönüllüler, Kavaklıdere Mehmet Koçarlı İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle buluşarak sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada hem çocuklar hem de genç gönüllüler keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte çeşitli ülkelerin kültür tanıtımları yapılırken, çocuklar ve gönüllüler arasında karşılıklı kültürel etkileşim sağlandı. Gençler arasında kültürel diyalogu artırmayı hedefleyen program kapsamında ayrıca Kavaklıdere'nin doğal güzelliklerine de ziyaretler düzenlendi. Katılımcılar, bölgenin önemli doğal değerlerinden biri olan Yerküre Mağarası ve mesire alanlarını gezerek Kavaklıdere'nin doğasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren yabancı öğrenciler, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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