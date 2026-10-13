Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış'ın 2026-2027 sezonu hazırlıklarını görüştü.

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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2026-2027 kış sezonuna yönelik hazırlıklarının ele alındığı planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kayak merkezinin yeni sezona hazır hale getirilmesi, suni karlama çalışmaları, altyapı ihtiyaçları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurumların temsilcileri, turizm sektörü paydaşları ve konaklama tesislerinin yöneticileri katıldı. Toplantıda, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin yeni kış sezonunda ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayabilmesi için yapılması gereken çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

"Yeni sezon için hazırlıklar değerlendirildi"

Toplantının gündeminde, kayak merkezinin sezon öncesi hazırlıkları, mevcut altyapının durumu ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler yer aldı. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Sarıkamış'ta, sezonun verimli geçirilmesi ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sunulması amacıyla yapılması planlanan çalışmalar üzerinde duruldu.

Bölgede kayak sezonunun daha verimli geçmesine katkı sağlaması beklenen suni karlama çalışmaları da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Kar şartlarının sezon üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, kayak merkezinin hazırlık süreci ve bu alandaki ihtiyaçlar değerlendirildi.

"Tanıtım ve pazarlama çalışmaları ele alındı"

Sarıkamış'ın kış turizmindeki potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de gündeme geldi. Kayak merkezinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artırılması ve turizm hareketliliğinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Turizm sektörü temsilcileri ve konaklama tesisi yöneticilerinin talep ve ihtiyaçlarının da ele alındığı toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde duruldu.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2026-2027 kış sezonuna hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, yeni sezonda yürütülecek çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı